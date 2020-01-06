Мать выставила на балкон сына и спустя время нашла его мертвым [ Редактировать ]
В России мать выставила на балкон грудного ребенка из-за чего он погиб, сообщает "Униан".
Известно, что женщина выставила на балкон коляску с семимесячным сыном, чтобы он мог поспать на свежем воздухе. Через пять часов женщина обнаружила, что малыш мертв.
По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина с мечом и пистолетом напал на людей.
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