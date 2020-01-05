Под Черновцами мужчина с мечом и пистолетом напал на людей [ Редактировать ]
Под Черновцами мужчина с пистолетом и мечом напал на двух людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
40-летний мужчина начал стрелять и мечом ранил двух людей, в возрасте 28 и 41 год.
"Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у нападавшего меч и стартовый пистолет калибра 9 мм с признаками переделки вероятно для отстрела травматических патронов, а также другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на экспертизу", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что семью убили по обвинению в колдовстве.
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