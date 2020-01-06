Убийство двух девушек в Киеве: подозреваемые задержаны [ Редактировать ]
В понедельник, 6 января, в Одессе полицейские задержали мужчину и женщину, которых подозревают в убийстве двоих девушек в Киеве, сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в Киеве жестоко убили двух девушек в съемной квартире.
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