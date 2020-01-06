Проект закону про працю позбавить українців правового захисту - експерти [ Редактировать ]
Проект закону про працю позбавить працівників правового захисту, - так вважає Міжнародна конфедерація профспілок.
На думку конфедерації, згідно з проектом, людей буде легше звільнити, понаднормова робота стане нормою, працівника зможуть перевести на інше робоче місце без його згоди, а матері з дітьми матимуть менше соціальних гарантій. Профспілки будуть фактично ліквідовані, тож не матимуть можливості захистити працівників.
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу наголосила, що таким чином український уряд порушує свої міжнародні зобов'язання і ризикує втратити міжнародну підтримку.
по теме
Протести у Харкові: "Опозиційна платформа - За життя" закликає зупинити рейдерське захоплення ринку "Барабашово"
Не знищувати їхній бізнес сьогодні вимагали підприємці в Харкові - близько трьох тисяч людей прийшли під стіни мерії
Влада планує зробити Німеччину привабливою для кваліфікованиих кадрів із закордону
На роботу в Німеччину. Німецькі політики узгодили програму, яка допоможе зробити країну більш привабливою для іноземних працівників
Зменшення тарифів та штрафи за євробляхи: які зміни чекають на українців у новому році
Поки зростають зарплатня та податки - тарифи за комунальні платежі зменшуються. У зв'язку з падінням ціни на газ, теплопостачальники мають перерахувати платіжки для населення
Врятувати життя: хто гальмує розвиток трансплантології в Україні?
Як розвивають трансплантологію в одній з Ковельских лікарень і що потрібно аби допомогти пацієнтам?
Відкриття ринку землі стане злочином проти українських фермерів: в "Опозиційній платформі - За життя" прокоментували рішення Аграрного комітету
У політсилі "Опозиційна платформа - За життя"назвали дії профільного комітету злочинними, адже на засіданні порушили Конституцію України
У мережі з'явилася чернетка законопроєкту про діяльність ЗМІ: думки експертів
Закон про медіа чи закон проти медіа? У мережі з'явилася чернетка законопроєкту про діяльність ЗМІ. Але деякі статті покликані не так врегулювати роботу, як заблокувати діяльність журналістів, вважають медіа-експерти