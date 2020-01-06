Проект закону про працю позбавить працівників правового захисту, - так вважає Міжнародна конфедерація профспілок.

На думку конфедерації, згідно з проектом, людей буде легше звільнити, понаднормова робота стане нормою, працівника зможуть перевести на інше робоче місце без його згоди, а матері з дітьми матимуть менше соціальних гарантій. Профспілки будуть фактично ліквідовані, тож не матимуть можливості захистити працівників.

Генеральний секретар МКП Шаран Барроу наголосила, що таким чином український уряд порушує свої міжнародні зобов'язання і ризикує втратити міжнародну підтримку.