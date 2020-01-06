У Києво-Печерській Лаврі з нагоди Різдва відбулися святкові богослужіння [ Редактировать ]
Християни східного обряду сьогодні відзначають Святвечір напередодні Різдва - одного з найбільших свят. У храмах уже тривають урочисті служби. На одній із таких - у Києво-Печерській Лаврі - перебуває Юлія Жешко. Вона на зв'язку зі студією.
Добрий вечір, Юлю. Розкажи, як усе відбувається?
Сашо, і тобі привіт. Хочу зазначити, що відзначати Різдво в Києво-Печерській Лаврі почали ще о четвертій вечора. Саме тоді в одному з храмів Лаври відправили святкову Літургію. Вона традиційно відбулася за участю тисяч людей.
Віряни стали з'їжджатися на Печерські пагорби ще по обіді. Насамперед, щоб привітати одне одного та послухати настанови священнослужителів УПЦ.
"Сьогодні починається все з повечір'я, багато читається псалмів, потім - починається урочиста вечірня служба і опівночі - Літургії.
Я вітаю усіх віруючих і не віруючих, всіх вас! Еехай боже немовля благословить усіх вас - хто ще не знайшов бога для себе в своєму серці, спішіть до віфлиємских ясель, і знайдете те, чого ще не маєте, або те, в чому не утвердилися. Нехай Господь допоможе кожному. Зі святом Різдва Христового!, - привітав Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.
"Це свято народження Христа - нашого спасителя і він народився в Ізраїлі, у місті, де було правительство, де його сім'ю не пускали. Різдво я святкую, на Різдво їм кутю, на 9 - треба сходитися в храм і тут буде Божественна Літургія", - говорить Ілля, вірянин.
Різдво Христове - одне з найбільших православних свят, яке відзначають у всьому світі. В Україні за Юліанським календарем - з 6 на 7 січня. Зазвичай, люди на Святвечір готують 12 страв. Цих традицій дотримуються більшість українців. До слова, серед вірян є й політики.
Різдвяна служба закінчиться вже за кілька хвилин. А о дев'ятій ранку розпочнеться другий день святкувань.
Тож, із Різдвом Христовим усіх вас!
по теме
Київський симфонічний оркестр різдвяними хітами привітав українців зі святами
П'ятий рік поспіль Київський симфонічний оркестр на Софійській площі грає святковий концерт
У Києві відкрили головну ялинку України
Навколо ялинки облаштували різдвяне містечко, дитячі атракціони, працює ярмарок
На Софійській площі урочисто засвітили вогні на головній ялинці України
Тут працюють будиночки з новорічними подарунками, сувенірами та смаколиками - для любителів фотографуватися організували кілька яскравих фотозон та облаштували локацію з атракціонами
День Святого Миколая: Намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло привітав українців зі святом
Саме в цей день радять допомагати оточуючим, близьким, друзям та займатись благодійністю - хоча такі справи варто здійснювати якомога частіше
На Софійській площі встановили головну ялинку України
Хоча цьогоріч зима більше схожа на весну, новорічна атмосфера починає набирати обертів