Християни східного обряду сьогодні відзначають Святвечір напередодні Різдва - одного з найбільших свят. У храмах уже тривають урочисті служби. На одній із таких - у Києво-Печерській Лаврі - перебуває Юлія Жешко. Вона на зв'язку зі студією.

Добрий вечір, Юлю. Розкажи, як усе відбувається?

Сашо, і тобі привіт. Хочу зазначити, що відзначати Різдво в Києво-Печерській Лаврі почали ще о четвертій вечора. Саме тоді в одному з храмів Лаври відправили святкову Літургію. Вона традиційно відбулася за участю тисяч людей.

Віряни стали з'їжджатися на Печерські пагорби ще по обіді. Насамперед, щоб привітати одне одного та послухати настанови священнослужителів УПЦ.

"Сьогодні починається все з повечір'я, багато читається псалмів, потім - починається урочиста вечірня служба і опівночі - Літургії.

Я вітаю усіх віруючих і не віруючих, всіх вас! Еехай боже немовля благословить усіх вас - хто ще не знайшов бога для себе в своєму серці, спішіть до віфлиємских ясель, і знайдете те, чого ще не маєте, або те, в чому не утвердилися. Нехай Господь допоможе кожному. Зі святом Різдва Христового!, - привітав Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

"Це свято народження Христа - нашого спасителя і він народився в Ізраїлі, у місті, де було правительство, де його сім'ю не пускали. Різдво я святкую, на Різдво їм кутю, на 9 - треба сходитися в храм і тут буде Божественна Літургія", - говорить Ілля, вірянин.

Різдво Христове - одне з найбільших православних свят, яке відзначають у всьому світі. В Україні за Юліанським календарем - з 6 на 7 січня. Зазвичай, люди на Святвечір готують 12 страв. Цих традицій дотримуються більшість українців. До слова, серед вірян є й політики.

Різдвяна служба закінчиться вже за кілька хвилин. А о дев'ятій ранку розпочнеться другий день святкувань.

Тож, із Різдвом Христовим усіх вас!