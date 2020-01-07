Рождество Христово 2020: красивые поздравления в стихах, картинках и прозе [ Редактировать ]
Во вторник, 7 января, в Украине отмечают один из самых важных религиозных праздников у христиан - Рождество Христово.
Этот день издавна считается особенным, поздравьте близких людей с этим светлым и добрым праздником, а мы собрали для вас несколько красивых слов в стихах, картинках и прозе.
Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!
***
Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
Рождество - светлый праздник. И в этот день я хочу пожелать самого главного для жизни - счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак нельзя. Пусть это Рождество станет еще одним ярким моментом в жизни. Поздравляю!
***
Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!
С Рождеством я тебя поздравляю,
Пусть сбываются быстро мечты!
Много счастья, здоровья желаю,
В сердце - мира, добра, чистоты!
Пусть в душе лучик веры сияет,
Каждый миг дарит радость и свет!
И Господь пусть тебя охраняет
От печалей, ненастья и бед!
***
За окнами царит волшебство. Настал светлый, чудесный праздник, который вносит в дом радость, благодать и доброту. В этот удивительный день я со всей искренностью хочу пожелать тебе достатка, мира и гармонии, душевного спокойствия, ясности и идиллии. Пусть звезды будут благосклонны к тебе, а волшебство Рождества поможет твоим мечтам обрести реальность. С Рождеством Христовым, не переставай верить в чудеса!
Звезды радостно сияют,
Наступило волшебство!
От души вас поздравляю,
Ведь сегодня Рождество!
Будьте счастливы, любимы,
И здоровы каждый год!
Будьте близкими ценимы
И живите без забот!
***
Желаю я всего-всего
В красивый праздник, в Рождество! -
Летящих звездочек с небес,
Реальных, жизненных чудес,
Минутки слабости и счастья,
Судьбы хорошей, без ненастья,
Тепла, уюта, дружбы в доме,
Всего этого - в тройном объеме!
***
С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы вся жизнь была, словно чудо, чтобы с тобой всегда были твои близкие, чтобы Ангел твой тебя не оставлял, чтобы сердце твое искренне любило, верило и надеялось только на хорошее. Всех благ и радости тебе не только в этот светлый праздник, но и в каждом дне каждой недели!
Желаю много волшебства
В чудесный праздник Рождества,
Тепла, уюта, вдохновения,
Удачи, счастья и везения!
Пусть рядом будут дорогие,
Только любимые, родные.
Согреет праздник непременно,
Воспрянешь духом ты мгновенно.
Также смотрите программу мероприятий в Киеве на Рождество.
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