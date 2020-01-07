Во вторник, 7 января, в Украине отмечают один из самых важных религиозных праздников у христиан - Рождество Христово.

Этот день издавна считается особенным, поздравьте близких людей с этим светлым и добрым праздником, а мы собрали для вас несколько красивых слов в стихах, картинках и прозе.

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Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

Рождество - светлый праздник. И в этот день я хочу пожелать самого главного для жизни - счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак нельзя. Пусть это Рождество станет еще одним ярким моментом в жизни. Поздравляю!

***

Со светлым праздником Рождества! Мира и благополучия, уюта в дома и умиротворения в сердца, а также мирного неба над головой и Божьей благодати!

С Рождеством я тебя поздравляю,

Пусть сбываются быстро мечты!

Много счастья, здоровья желаю,

В сердце - мира, добра, чистоты!



Пусть в душе лучик веры сияет,

Каждый миг дарит радость и свет!

И Господь пусть тебя охраняет

От печалей, ненастья и бед!

***

За окнами царит волшебство. Настал светлый, чудесный праздник, который вносит в дом радость, благодать и доброту. В этот удивительный день я со всей искренностью хочу пожелать тебе достатка, мира и гармонии, душевного спокойствия, ясности и идиллии. Пусть звезды будут благосклонны к тебе, а волшебство Рождества поможет твоим мечтам обрести реальность. С Рождеством Христовым, не переставай верить в чудеса!

Звезды радостно сияют,

Наступило волшебство!

От души вас поздравляю,

Ведь сегодня Рождество!



Будьте счастливы, любимы,

И здоровы каждый год!

Будьте близкими ценимы

И живите без забот!

***

Желаю я всего-всего

В красивый праздник, в Рождество! -

Летящих звездочек с небес,

Реальных, жизненных чудес,

Минутки слабости и счастья,

Судьбы хорошей, без ненастья,

Тепла, уюта, дружбы в доме,

Всего этого - в тройном объеме!

***

С Рождеством Христовым! Желаю, чтобы вся жизнь была, словно чудо, чтобы с тобой всегда были твои близкие, чтобы Ангел твой тебя не оставлял, чтобы сердце твое искренне любило, верило и надеялось только на хорошее. Всех благ и радости тебе не только в этот светлый праздник, но и в каждом дне каждой недели!

Желаю много волшебства

В чудесный праздник Рождества,

Тепла, уюта, вдохновения,

Удачи, счастья и везения!



Пусть рядом будут дорогие,

Только любимые, родные.

Согреет праздник непременно,

Воспрянешь духом ты мгновенно.

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