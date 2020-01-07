Илон Маск станцевал на открытии завода (видео) [ Редактировать ]
В Китае, недалеко от Шанхая во время открытия завода электромобилей основатель и глава компании Tesla Илон Маск исполнил танец. Соответствующее видео опубликовали пользователи Twitter.
Маск начал танцевать во время презентации электрических внедорожников Model Y.
Завод в Китае был построен в рекордно короткие сроки и стал первым за пределами США.
После открытия с конвейера сошли седаны Model 3, один из них нашел своего покупателя. Им стал житель соседнего пригорода Шанхая.
Запуск производства в Шанхае позволит предприятию нарастить мощность со 150 тысяч по 250 тысяч электромобилей в год.
Elon Mask danced on the Tesla show #ElonMusk #Tesla pic.twitter.com/mb1sJtTZic— Gravitylink (@gravity_link) January 7, 2020
Ранее сообщалось о том, что Илон Маск неожиданно предстал перед судом
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