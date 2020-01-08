Воздушное судно было исправно - президент МАУ [ Редактировать ]
В связи со случившейся авиакатастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ, руководство предприятия организовало брифинг, где рассказала о техническом состоянии самолета.
"Самолет, потерпевший крушение у Тегерана, успел набрать 2400 м высоты, вероятность ошибки пилотов минимальна" - заявил вице-президент по летной работе МАУ.
В это же время на вопрос журналистом, о том будут ли проверять все самолеты Boeing президент компании спросил зачем, ведь самолет был в порядке. Известно, что его проверка на исправность проводилась 6 января.
"Воздушное судно было исправно", - заявил президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне.
Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. И все подробности авиакатастрофы.
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