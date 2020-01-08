В компании Boeing заявили о готовности оказать всю необходимую помощь в связи с авиакатастрофой в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" ее производства. Об этом компания написала в Twitter.

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"Это трагическое событие, мы искренне соболезнуем экипажу, пассажирам и их семьям. Мы держим связь с авиакомпанией и поддерживаем ее в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. А также смотрите все подробности авиакатастрофы. На месте происшествия были обнаружены 2 черных ящика.