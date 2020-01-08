Завершилось внеочередное заседание правительства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Сегодня вечером (8 января) в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины". Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинский, погибших в авиакатастрофе", - сообщил президент.

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Он отметил, что проводит постоянные консультации с иностранными партнерами.

"Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - добавил Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что в Иране рухнул украинский самолет. А также смотрите все подробности авиакатастрофы. На месте происшествия были обнаружены 2 черных ящика.