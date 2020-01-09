9 января - 9-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 356 дней.

9 января 2019 года христиане, у которых продолжаются рождественские торжества и гуляния чествуют Великомученика Стефана.

Главные приметы:

Если на деревьях виден иней - ждите богатого урожая хлебных культур.

Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.

Снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов.

Если вороны гнездятся на снегу - ждите скорого тепла. Если же птицы собираются стайками на верхушках деревьев, то морозы будут продолжаться достаточно долго.

Именинники: Степан, Федор, Антонина.

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