9 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
Фото: whataboutnice.fr
9 января - 9-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 356 дней.
9 января 2019 года христиане, у которых продолжаются рождественские торжества и гуляния чествуют Великомученика Стефана.
Главные приметы:
- Если на деревьях виден иней - ждите богатого урожая хлебных культур.
- Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.
- Снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов.
- Если вороны гнездятся на снегу - ждите скорого тепла. Если же птицы собираются стайками на верхушках деревьев, то морозы будут продолжаться достаточно долго.
Именинники: Степан, Федор, Антонина.
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