Розслідування катастрофи українського літака в Ірані триває. За даними слідчих, Боїнг 737 загорівся в повітрі й намагався повернутися до аеропорту. На місце авіатрощі вилетіли українські спеціалісти. Які в них версії? Розповість Богдан Вербицький.

"Одна з наймасштабніших катастроф за участтю Боїнга 737-800. І перша в історії України".

Від удару об землю, уламки літака розлетілися в радіусі кількох десятків метрів. Тож що стало причиною катастрофи? Першу Офіційну версію оприлюднили іранські слідчі. За їхніми даними, повітряне судно загорілося ще у повітрі, пілоти на зв'язок не виходили, і борт розвернули назад до летовища, а з кадрів реконструкції польоту, видно що у "Боїнга" зайнялися обидва двигуни. Одночасно.

Це, звісно можливо, однак за всю історію авіакатастроф за участі Боїнга 737-800, займання навіть Одного двигуна, ставалося вкрай рідко. Крім того, за даними іранських слідчих, чорні скриньки українського борту сильно пошкоджені, а частина записів на них втрачена. І майже одразу ще одна новина: Іран офіційно запросив представників США та інших країн до розслідування катастрофи. Вилетіла до Тегерану і українська слідча група.

"В яку входять представники 12 установ. Всі провідні установи, які мають приймати в цьому участь представлені в цій групі. Загалом склад цієї групи налічує 45 осіб", - говорить Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки та оборони.

Українські фахівці здійснять ідентифікацію та репатріацію загиблих.

"У разі необхідності, до роботи комісії можуть залучитись і інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерану. Це представники РНБО, СБУ, ДСНС, Міноборони, Мінестерства закордонних справ, МВС та інших державних інституцій. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Щодо версій української сторони. Їх кілька. За даними секретаря РНБО Олексія Данилова, у літака могли бути технічні несправності, або ж борт зіштовхнувся з безпілотником. Не виключають в раді нацбезпеки і оборони терористичного акту в середині самого судна, а також ураження зенітною ракетою.

Напередодні мережею почали ширитися фото з місця авіакатастрофи, на яких видно предмет, схожий на головну частину ракети зенітно-ракетного комплексу "Тор". Його виробляють в Росії. Ще у 2000 майже три десятки таких комплексів РФ передала Ірану. Втім, за даними ЗМІ, збиття українського літака західні спецслужби спростовують. І головною версією називають все ж таки перегрів двигуна.