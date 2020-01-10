В Киеве жестоко поиздевались над тиграми [ Редактировать ]
Фото: полиция Киева
В Киеве на частной территории Tiger Paradise Club полиция обнаружила шесть тигров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В конце декабря полиция приехала на вызов и обнаружила на территории шесть худых и грязных тигров. Их содержали в клетках, которые не соответствовали нормам.
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Позже тигров отправили в спецучреждения Киевской и Харьковской областей на карантин, чтобы оценить их состояние здоровья.
Ранее сообщалось о том, что под Сумами нашли мешки с мертвыми животными.
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