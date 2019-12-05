В Киеве экстренно закрыли станцию метро "Дарница" [ Редактировать ]
В четверг, 5 декабря, станция киевского метрополитена "Дарница" закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".
На данный момент специалисты проводят проверку станции.
Ранее мы сообщали, что во Львове "заминировали" аэропорт.
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