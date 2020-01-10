Попадание ракеты и теракт: в СБУ рассматривают две версии крушения самолета [ Редактировать ]
В Службе безопасности Украины рассматривают две основные версии крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Спецслужба считает, что авиакатастрофа произошла из-за попадания ракеты или террористического акта.
"Тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", - подчеркнул Баканов.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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