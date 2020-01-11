"Людський фактор". Іран визнав, що український "Боїнг" у небі над Тегераном - збили. Чому влада країни більше не заперечує очевидне? Дмитро Анопченко стежить за ситуацією з Вашингтона.

Тегеран визнав свою провину. "Боїнг" "Міжнародних авіаліній України" був збитий іранськими ракетами. Глава МЗС країни заявив про "людську помилку", яка стала можливою в кризовий період. Президент Ірану - сказав, що "дуже шкодує" і пообіцяв "притягнути винних до відповідальності". У той же час пояснення самих військових не витримує жодної критики.

Генштаб збройних сил країни поширив в іранських ЗМІ заяву - ось вона - в якій повідомив: побоювалися удару США після атаки на американські бази в Іраку, бачили на радарах американський бойовий літак біля своїх кордонів, і в цей же час піднявся у небо український літак.

У цій чутливій і критичній ситуації літак рейсу 752 МАУ, вилетів з аеропорту Хоменеї і змінив напрямок руху, повністю нагадував ворожу ціль, що наближається до важливого об'єкту Корпусу вартових ісламської революції. За цих обставин через людську помилку і ненавмисно літак був обраний метою. На жаль, це призвело до мученицької смерті співвітчизників і загибелі іноземних громадян.

Але авіаційні і військові експерти вважають, що ППО Ірану просто хочуть зняти з себе відповідальність.

Тому що переплутати цивільний лайнер, та ще й 737 "Боїнг", з американським військовим літаком неможливо. Ані за формою, ані за сигналом на радарі він у цивільних лайнерів особливий. Більш того, за даними української сторони, не було і ніякої "зміни напрямку, про яку говорять військові. У МАУ стверджують, що "літак не міняв курс" і що єдиною зміною напрямку руху був поворот на 15 градусів праворуч, зробили це за вказівкою диспетчера і це "те, куди потрібно було летіти".

Відомий американський письменник і експерт Гудзонівського інституту Девід Саттер, який займався вивченням обставин загибелі Малазійського "Боїнга" над Донбасом, сказав нам - "не можу уявити, що такий літак можна переплутати з винищувачем. Це все одно, що сплутати "Жигулі" з "Камазом".

При цьому Корпус вартових ісламської революції - а саме їм належать засоби ППО, висуває на своє виправдання ще одну версію. Генерал Амір Алі Хаджизаде зробив заяву, в якій визнає власну відповідальність, але каже про "певні обставини".

"Оператор ідентифікував літак як крилату ракету. Він був зобов'язаний сконтактуватися і провести перевірку, але припустився помилки. Схоже, його система зв'язку вийшла з ладу. Можливо, відбулося "придушення" сигналу, чи мережа була зайнята, чи щось подібне - і він не зміг зв'язатися", - говорить Амір Алі Хаджизаде, генерал Корпусу вартових ісламської революції.

Іранський генерал стверджує: кілька разів робився запит про те, щоб в цей час повітряний простір країни було закрито для цивільних літаків, але таке рішення ухвалене не було.

Парламент Ірану розгляне ситуацію зі збитим українським лайнером на екстреній сесії, запланованій на неділю. "Зробити висновки" і "провести прозоре розслідування" Іран закликали МЗС Німеччини і прем'єр-міністр Канади, який зажадав "повного співробітництва".

А політичні експерти тут, у Вашингтоні, кажуть - визнання провини дозволить хоч трохи розрядити і стабілізувати ситуацію. Від Ірану тепер вимагатимуть повного з'ясування обставин загибелі лайнера, покарання винних і виплати компенсації за втрачені життя і збитки. Але силового сценарію не буде.