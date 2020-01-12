Президент Абхазии подал в отставку [ Редактировать ]
Президент Абхазии / Фото: соцсети
Президент Абхазии Хаджимба сложил полномочия. Об этом сообщают российские СМИ.
Хаджимба сделал это ради сохранения стабильности в стране. Он уже подписал соответствующий документ об отставке.
Я ушел с поста президента Абхазии, - сказал Хаджимба.
Известно, что исполнять обязанности президента Абхазии, возможно, будет премьер-министр, это вопрос переговоров.
Раньше сообщалось о том, что глава Boeing уходит в отставку. А также судья КСУ Мельник ушел в отставку.
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