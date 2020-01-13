В Індії потужні вибухи зруйнували дві елітні багатоповерхівки [ Редактировать ]
Потужні вибухи зруйнували дві елітні багатоповерхівки в індійському місті Кочі. Так місцева влада покарала забудовників, що порушили екологічні норми. Адже звели фешенебельні будинки у прибережній зоні.
Судова тяганина тривала кілька років. І Феміда таки постановила - знести хмарочоси. Тепер позовами із вимогою повернути гроші - компанію засипали інвестори, що вклали кругленькі суми в елітні помешкання з морськими краєвидами з балконів.
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