Потужні вибухи зруйнували дві елітні багатоповерхівки в індійському місті Кочі. Так місцева влада покарала забудовників, що порушили екологічні норми. Адже звели фешенебельні будинки у прибережній зоні.

Судова тяганина тривала кілька років. І Феміда таки постановила - знести хмарочоси. Тепер позовами із вимогою повернути гроші - компанію засипали інвестори, що вклали кругленькі суми в елітні помешкання з морськими краєвидами з балконів.