Меценат Олександр Фельдман передав Харківському історичному музею старовинні артефакти Трипільської культури

Керамікою, якій більше п'яти тисяч років - три десятки експонатів, які оцінюють у більш як 10 мільйонів гривень, музею передав меценат Олександр Фельдман у свій день народження - і до 100-річчя історичного музею