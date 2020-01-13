На автостоянці Парижу влаштували сучасну оперу [ Редактировать ]
Високе мистецтво у підземному паркінгу. Сучасну оперу на автостоянці влаштував паризький центр Помпіду. Так вшанували творчість французького митця Кристіана Болтанськи.
До музичного перфомансу залучили й глядачів - вони могли вільно ходити імпровізованим сценічним простором. А як декорації постановники використали автомобілі, завіси та гру світла й тіні.
по теме
Гуцульський кутюр'є пів століття шиє для горян національне взуття - шкіряні постоли
Гуцульський кутюр'є. Тарас Дзвінчук уже майже пів століття шиє для горян національне взуття - шкіряні постоли. На всі Карпати він залишився єдиним майстром
Новорічне мистецтво: на Буковині займаються виготовленням карнавальних масок
На Буковині подружжя вже 12 років займається виготовленням карнавальних масок за старовинною методикою. А потім їх використовують - під час святкування Маланки, 14 січня
Меценат Олександр Фельдман передав Харківському історичному музею старовинні артефакти Трипільської культури
Керамікою, якій більше п'яти тисяч років - три десятки експонатів, які оцінюють у більш як 10 мільйонів гривень, музею передав меценат Олександр Фельдман у свій день народження - і до 100-річчя історичного музею
У Німецькій провінції виготовляють унікальні годинники із зозулями
Німецьке містечко Трайберг наче магнітом притягує туристів. Три століття тамтешні майстри славляться неповторними годинниками із зозулями
У США великої популярності набувають "джентельменські вечори"
Чоловіча група підтримки, братерський клуб або просто посиденьки у теплій компанії. У США великої популярності набувають "джентельменські вечори"