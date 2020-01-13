У Харкові поліція викрила шахраїв, які привласнювали квартири самотніх і померлих людей. За даними слідства, аферисти причетні до трьох десятків справ. Чоловіки 35 й 52 років разом зі своєю 70-річною спільницею підшукували помешкання, що належить одиноким пенсіонерам або померлим. Якщо на житло не було спадкоємців, ошуканці підробляли папери й забирали нерухомість. Злочинна схема працювала протягом двох років. Відкрито кримінальне провадження за статтями "шахрайство" та "підробка документів"

"В ході проведення обшуку були вилучені ряд документів, підроблені договори дарування на квартири. паспорти громадян підроблені. крім того, були вилучені грошові кошти у сумі 50 тис грн. На даний час трьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід. На всі квартири, які є предметом вказаного кримінального правопорушення, на даний час органом досудового слідства накладено арешти", - говорить Євгенія Кадинцева, старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області.