У Харкові викрили шахраїв, які привласнювали квартири пенсіонерів [ Редактировать ]
У Харкові поліція викрила шахраїв, які привласнювали квартири самотніх і померлих людей. За даними слідства, аферисти причетні до трьох десятків справ. Чоловіки 35 й 52 років разом зі своєю 70-річною спільницею підшукували помешкання, що належить одиноким пенсіонерам або померлим. Якщо на житло не було спадкоємців, ошуканці підробляли папери й забирали нерухомість. Злочинна схема працювала протягом двох років. Відкрито кримінальне провадження за статтями "шахрайство" та "підробка документів"
"В ході проведення обшуку були вилучені ряд документів, підроблені договори дарування на квартири. паспорти громадян підроблені. крім того, були вилучені грошові кошти у сумі 50 тис грн. На даний час трьом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід. На всі квартири, які є предметом вказаного кримінального правопорушення, на даний час органом досудового слідства накладено арешти", - говорить Євгенія Кадинцева, старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області.
по теме
На Одещині поліцейські затримали підозрюваних у розбоях
Увечері під виглядом покупців, чоловіки зайшли у продуктову крамницю, вибрали товар і підійшли нібито для його оплат
Поліцейські затримали ймовірного організатора вбивства Аміни Окуєвої
Про це повідомила прокуратура Київської області. Імен підозрюваних не називають. Відомо лише, на рахунку нападників є ще два замовних вбивства
У ДБР удруге допитали волонтерку Олену Біленьку
Звіробій разом із народною депутаткою Софією Фединою різко висловилися під час візиту глави держави в Золоте восени. Допит волонтерки тривав дві години
У Каховці розслідують обставини резонансного вбивства в новорічну ніч
Конфлікт двох чоловіків у новорічну ніч закінчився стріляниною, в результаті якої один із них загинув - вбивство викликало великий резонанс у Каховці та масові акції протесту, оскільки до інциденту можуть бути причетні працівники поліції
Под Донецком жена порезала мужа
В полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации 40-летнего местного жителя