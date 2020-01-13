В этом году парламент должен перейти от добрых слов к реальным делам. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время заседания Согласительного совета Верховной Рады в понедельник, 13 января.

Он подчеркнул, что социально важные законопроекты нельзя принимать, не получив одобрение граждан на всеукраинском референдуме.

"Мы категорически против того, чтобы социально чувствительные законопроекты принимались без референдума. Это, прежде всего, касается законопроекта о рынке земли, законопроекта о труде, законопроекта о децентрализации, который, с нашей точки, усиливает централизацию, и еще некоторых законопроектов, касающихся большого количества людей. Поэтому нам непонятно, почему из повестки дня исчез законопроект авторства нашей фракции о референдуме. Мы настаиваем, что сначала должен быть рассмотрен законопроект о референдуме и только потом законопроекты, которые являются чувствительными для людей", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Серьезной проблемой, по словам Юрия Бойко, является выборочное отношение к решениям Конституционного Суда.

"Мне вообще странно слышать, когда мы направляем в Конституционный Суд законопроекты для получения выводов. Хочу напомнить, как брутально Верховная Рада в лице фракции "Слуги народа" обошлась с решениями Конституционного Суда о восстановлении социальных выплат гражданам. В декабре было голосование за восстановление социальных выплат чернобыльцам, ветеранам, людям с инвалидностью во исполнение решений Конституционного Суда. Фракция "Слуги народа" не поддержала это решение. У меня возникает вопрос: для чего мы направляем в Конституционный Суд законопроекты? Это выборочное использование КС - когда это выгодно, то его решения принимаются, а когда они противоречат политическим позициям монобольшинства, то не принимаются. Это неприемлемая позиция", - сказал оппозиционный политик.

Парламентарий также возмутился изменениями в Регламент ВР, которые предлагается принять.

"Изменения в Регламент, которые появились в повестке дня, на самом деле имеют целью одну вещь - сделать невозможным принятие поправок других фракций, кроме монобольшинства. Это неприемлемо, это путь к узурпации власти и авторитаризму, который не воспринимается украинским обществом. Парламент в этом году должен переходить от добрых слов к реальным делам", - резюмировал Юрий Бойко.