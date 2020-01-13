"Опозиційна платформа - За життя" закликала розглянути законопроект щодо референдуму [ Редактировать ]
Децентралізація та зміна регламенту Ради два основні законопроекти на порядку денному цього тижня. Окрім того, парламентарії планують розглянути кілька змін до податкового кодексу: щодо підвищення доступності ліків та збільшення акцизів на тютюнові вироби. Детально про плани нардепів - розкаже Ксенія Барвіненко.
Обидва законопроекти - про децентралізацію та регламент - ледь витримують увесь шквал депутатської критики. В останньому обранці розгледіли спроби узурпації влади, але виявилось голова парламенту навіть не знає, що написано в документі.
"Я не є автором цього законопроекту. Нажаль в мене не було можливості глибоко вивчити, я знаю що там були альтернативні законопроекти до цього законопроекту зараз буде розглядатися в комітетах і я думаю, що в першому читанні цього тижня він буде розглядатися на засіданні Верховної Ради України і після того більш детально будемо спілкуватися", - говорить Дмитро Разумков, голова верховної ради України.
Законопроект передбачає, що тривалість пленарного засідання можна буде змінити в будь-який момент, а невідкладні президентські ініціативи розглядатимуть позачергово. Аби скасувати законопроект необхідно зібрати не менше 45 нардепів, або ж це може зробити Уряд та президент. Раніше таких повноважень - не було.
"Ці зміни були внесені головною однієї із фракій, найбільшої фракції, і якщо ми приймемо - це буде означати те що шість інших фракцій і груп можуть залишати пленарну залу, тому що ми перетворюємо роботу парламенту на профанацію і незважаючи на те, як називається - закон краще назвати "парламент не місце для дискусій" в такому випадку вона буде відповідати змісту законопроекту", - говорить Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос".
Розкритикували законопроект про регламент і в опозиції. Адже ініціатива значно скорочує час на подання альтернативних законопроектів до невідкладних. Також не допускається реєстрація ідентичних пропозицій та поправок до законопроекту. А от щоб поправка пройшла комітет і потрапила до тексту закону необхідно буде мінімум 150 голосів. Вимагають в опозиції поставити на розгляд і законопроект щодо референдуму.
"Зміни до регламенту які з'явились в порядку денному мають на меті одну річ - унеможливи прийняття правок інших фракцій окрім монобільшості. Це непринятно, це шлях до диктатури і авторитаризмку який був неприйнятний в нашому суспільстві. Ми категорично проти того, щоб соціально чутливі законопроекти, які стосуються багатьох людей, приймалися без референдуму. Це стосується законопроекту про ринок землі. Це стосується закону про децентралізацію, який з нашої точки зору поглиблює централізацію. Це стосується ще декількох законів які торкаються багатьох людей і є надзвичайно чутливими. Тому нам не зрозуміло, чому зник з порядку денного законопроект авторства нашої фракції, стосовно референдуму який ще тиждень тому був в порядку денному", - вважає Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".
А в "Європейській солідарності" хочуть побачити на голосуванні законопроект про статус полонених та політв'язнів.
"Я вимагаю, щоби цього тижня нарешті в дурному читанні стояв відповідний законопроект, про визнання цього статусу. Для того, щоб люди, які повернулися після катувань, у яких немає де жити і за що жити - отримали не тільки відповідний статус та гарантії. Так само я повністю доєднуюся, як "Європейська солідарність" доєднуться до тих оцінок до закону про регламент, який просто добиває Верховну Раду, як незалежний орган влади, а нівелює не тільки стутас народного депутата, а й цілих фракцій, якщо вони не належать до монобільшості", - висловила свою думку Ірина Геращенко.
Законопроект також передбачає, що голосувати та виступати обранці будуть у різні дні тижня.
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