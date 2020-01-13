В понедельник, 13 января, в Киеве, на улице Антоновича прорвало теплотрассу. Как стало известно, уже есть более 10 пострадавших, у которых диагностированы ожоги различной степени.

"На месте происшествия продолжают оказывать помощь людям, получившим травмы. Известно, что от воды пострадало более 10 человек", - сообщает телеграм-канал "Типичная Украина".

Также, люди пытаются выбить стекла в "Оушен плаза", чтоб спастись от кипятка.

Ранее мы писали о том, что в Бразилии прорвало дамбу.