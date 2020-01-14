Мексиканські зоологи розгорнули операцію з порятунку морських черепах. Тварини масово гинуть через отруйні водорості. Як виходжують хворих рептилій - розповість Анна Філь.

Центр вивчення черепах у штаті Оахака перетворився на шпиталь. Сюди потрапляють черепахи, які отруїлися через "червоний приплив" цвітіння мікроскопічних водоростей у прибережних водах. Це явище супроводжується виділенням природних токсинів. Вони потрапляють в організми багатьох морських мешканців зокрема й риб, якими харчуються черепахи. Крім того, у водоростях розмножуються паразити, які для плазунів можуть бути смертельними.

"Зараз у нас на лікуванні 11 особин. Одна черепаха - плаває з надувним жилетом, він допомагає їй триматися на воді, бо тварина має проблеми з диханням і може захлинутися. Інших десятьох - просто тримаємо у мілких басейнах, вони вільно дихають і можуть самостійно харчуватися", - говорить Денніс Бермудес, працівниця Мексиканського центру вивчення черепах.

Через цвітіння водоростей загинули вже майже три сотні черепах. Ще кілька десятків - вчасно виявили зоологи. Нині ж пошесть відступає.

"Зараз ситуація для рептилій покращується, бо так званий "червоний приплив" - відходить. За прогнозами, наступного тижня це згубне явище вже не загрожуватиме черепахам", - говорить Денніс Бермудес, працівниця Мексиканського центру вивчення черепах.

До порятунку черепах залучили й волонтерів. Майрі - одна з тих, хто зголосився виходжувати хворих.

"Черепахи їдять отруйну рибу, а потім не можуть рухатися, токсини ледь не паралізують їх, їм складно дихати. На щастя, деякі потрапляють до цього центру. Ми допомагаємо їм, лікуємо і відпускаємо назад в океан", - говорить Майрі, волонтерка.

Природні токсини не єдина загроза для морських черепах. На них полюють браконьєри заради м'яса, або ж крадуть їхні яйця. До того ж, з природної домівки черепах поступово витісняє людина.