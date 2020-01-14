Першу збірку творів Шекспіра продадуть з аукціону [ Редактировать ]
Першу збірку творів Вільяма Шекспіра продадуть на аукціоні. Цю книгу видали у 1623 році, через сім років після смерті письменника. Її ще називають "Першим фоліо". До збірки увійшли 36 п'єс.
Зокрема, перша друкована версія творів "Макбет", "12 ніч", "Юлій Цезар" і "Буря". Аукціон мають влаштувати у квітні, за лот планують виручити від чотирьох до шести мільйонів доларів.
"Це одна із шести копій і єдина, яку можна придбати. У ній повністю збереглися усі сторінки. У більшості старовинних збірок не вистачає певних частин. Довгий час книгу зберігав Едмунд Малоун - дослідник творчості Шекспіра ХVIII століття. І вже тоді, 200 років тому, фахівці визнавали, що ця збірка - дійсно унікальна", - говорить Маргарет Форд, дослідниця старовинних книг і манускриптів.
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