На Харківщині блокували масштабну контрабанду наркотиків [ Редактировать ]
Масштабну контрабанду наркотиків з Європи блокувала СБУ на Харківщині. Постачання психотропів організував громадянин однієї з країн ЄС, який нині навчається в українському виші.
Амфетамін, мефедрон, екстазі та ЛСД чоловік перевозив у особистих речах. Ділка схопили "на гарячому", коли збував партію товару за 200 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до дванадцяти років ув'язнення.
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