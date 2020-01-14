Масштабну контрабанду наркотиків з Європи блокувала СБУ на Харківщині. Постачання психотропів організував громадянин однієї з країн ЄС, який нині навчається в українському виші.

Амфетамін, мефедрон, екстазі та ЛСД чоловік перевозив у особистих речах. Ділка схопили "на гарячому", коли збував партію товару за 200 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до дванадцяти років ув'язнення.