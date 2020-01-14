Всех пострадавших в результате прорыва трубы с кипятком возле ТРЦ Ocean Plaza госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу № 2. Об этом сообщил заместитель главного врача Андрей Жернов, передает "112 Украина".

Проводится местное лечение ран, то есть раны лечатся под специальными покрытиями, под покрытиями, что одновременно обезболивает раневую поверхность и способствует эпителизации, заживлению этих ран. А также проводится инфузионная терапия, антибиотикотерапия, это общее лечение, которое получают больные в таком состоянии с такой площадью ран.

Также в столичной прокуратуре сообщили, что уголовное производство по факту порыва трубы переквалифицировано по другой статье.

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Сейчас сведения по данному факту внесены в ЕРДР по статье "Нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушения при проектировании или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать таких правил, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего" Уголовного кодекса Украины.

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