Убийство Амины Окуевой: опубликовано фото автомата [ Редактировать ]
Министерство внутренних дел обнародовало снимок автомата, из которого убили Амину Окуеву, ветерана АТО и общественную активистку. Фото накануне опубликовал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook.
По его словам, оружие нашли в 600 метрах от места преступления.
"Он только внешне напоминает автомат Калашникова. Это на самом деле другое оружие, довольно редкое на постсоветском пространстве вообще, а в Украине и подавно", - написал Шевченко.
Он рассказал, что автомат передали киллеру специально для убийства, что является признаком заказного характера преступления.
"Такой автомат Savz. 58 производился Чехословакией с 1958 до 1984 года. В 2000 году снят полностью с вооружения. Таких стволов много в Чехии, Словакии, на Кубе, в странах Африки. В Украине, повторюсь, это очень редкое оружие. Поэтому оно стало ключом для раскрытия", - отметил Шевченко.
Также для убийства Окуевой были использованы специальные бронебойные патроны для более смертельного поражения.
Фото: Артем Шевченко / Facebook
Раньше сообщалось о том, что полиция Киевской области устанавливает причастных к убийству участницы антитеррористической операции на Донбассе Амины Окуевой.
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