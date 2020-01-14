Хотіли, але не змогли. У депутатів так і не дійшли руки до земельної реформи. Хоча розгляд планували і вже навіть розклали стоси паперів із роздрукованим законопроектом. Чому все зірвалося? І за що нардепи візьмуться натомість? Знає Катерина Лисенко.

Перший день роботи у новому році - а в парламенті вже точаться суперечки. У кулуарах лежать стоси паперів - це роздрукований закон про запровадження ринку землі. Та в Раді спочатку розбираються із зарплатами нардепів. У ЗМІ поширилися чутки, що депутати отримують мало не сто тисяч на місяць.

"Я тільки що звертався до апарату, мені надали повну інформацію - є індексація заробітних плат народний депутатів України, одна вона зовсім не відповідає тим цифрам, про які пишуть в ЗМІ - про 100 тисяч, 150 тисяч. Зміни зарплати - близько 3 тисяч для народного депутата", - заявив Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України.

"Я считаю, что народные депутаты не имеют ни морального, ни юридического, ни политического права сегодня повышать себе заработную плату, в этих условиях, как впрочем и чиновники Кабинета министров, которые уже высказывают слова по поводу того, что повышены заработные платы. И мы видим по сообщениям в СМИ, что это действительно имеет место", - наголосив Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Та щойно розпочалася робота, як у Раді оголосили першу перерву для наради голів фракцій. За нею - й другу.

На переговори пішли через питання ринку землі. Опозиційні фракції наполягають: їхні поправки комітет відхилив і вже рекомендував парламенту ухвалювати документ у другому читанні. У монобільшості кажуть - на всі поступки опонентам пішли.

"Зараз таким чином виписаний закон, що це нормальний, врегульований ринок для українців і компаній, які в яких є українці для того, щоб ми запустили цей ринок, побачили, що нічого страшного немає. Ми пішли на дуже багато - право, зменшили і концентрацію, заборонили іноземцям", - заявив Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу".

"Перерва - тому, що фракції вимагають повернутись до розгляду правок, що було зафіксовано в меморандумі, підписаним перед новим роком, які перекреслив Аграрний комітет. Тому що правки, які стосуються ринку землі - вони важливі. Ми - категорично проти продажу землі без проведення всеукраїнського референдуму, без рішення українського народу. А комітет і більшість парламенту сподівається протягнути під ковдрою тайком цей законопроект", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Опозиція наполягає на розгляді всіх зауважень у сесійній залі, згідно з повною процедурою. У монобільшості думають, як зекономити час. Зрештою, після двох годин за зачиненими дверима - голови фракцій ні про що не домовились.

"Ни о чем мы не договорились, мы выдвинули свои условия, которые заключаются в очень простом - прекратить шулерство. Этот закон - настолько важный для страны, настолько судьбоносный и настолько задевающий каждого украинца, что нельзя его принимать через колено. И я видел одно - желание всех найти компромисс и нежелание главы комитета искать компромисс - у него такая задача", - зазначив Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Утім, і розглядати на цьому тижні земельний законопроект у монобільшості - не бажають. Там визначили пріоритетні документи на найближчі дні і всерйоз думають змінити регламент, щоб не витрачати місяці на розгляд поправок до документа за повною процедурою.

"Коли вони зрозуміли, що якщо діяти по закону - у них нічого не виходить, в тому числі при розгляді земельних законопроектів - прийняли рішення змінити регламент для того, щоб не можливо було розглядати в нормальному законному руслі законопроекти в другому читанні. Вони самі на свій розгляд будуть вирішувати, що таке схожі поправки, їх будуть відкидати", - наголосив Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

"Цей закон значно зменшує ініціативу конкретного народного депутата, бо тепер більшість речей повинна робити тільки група. Зараз, наприклад, законом про землю - 4 тисячі правок, в середньому одна правка - 2 хвилини, це приблизно в місяць може бути розглянуто 1500 правок. Цей закон передбачає, що тепер правки будуть розглядатись, ну так, по-простому - "скопом" - за рішенням комітету", - заявив Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Голос".

Закон, який змінює регламент, внесли на розгляд Ради перед Новим роком. І цього тижня нововведення планують ухвалити. Згідно з одним із них, окрім того, що за поправки голосуватимуть "блоками", розподіляються дні для голосувань. Наприклад - у вівторок і середу законопроект можна буде лише обговорити. А голосувати - тільки в четвер, тобто - один раз на тиждень.