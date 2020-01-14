В Испании прогремел мощный взрыв (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 14 января, в провинции Таррагона в Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводе. Об пострадавших или погибших информации пока нет.
Экстренные службы рекомендуют местным жителям не выходить из домов, закрыть окна и двери.
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва на территории промышленно-индустриальной зоны в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония), сообщила газета "Мундо".
Ранее в региональной гражданской обороне подтвердили сведения о взрыве и пожаре. По данным издания, взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в районе населенного пункта Ла Канонха. Инцидент случился на предприятии IQOXE ("Химическая промышленность окиси этилена"). Местонахождение еще двух человек остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что в США произошел взрыв на авиазаводе, а также под Винницей мужчина с гранатой подорвал товарищей.
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