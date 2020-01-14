Во вторник, 14 января, в провинции Таррагона в Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводе. Об пострадавших или погибших информации пока нет.

Экстренные службы рекомендуют местным жителям не выходить из домов, закрыть окна и двери.

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва на территории промышленно-индустриальной зоны в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония), сообщила газета "Мундо".



Ранее в региональной гражданской обороне подтвердили сведения о взрыве и пожаре. По данным издания, взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в районе населенного пункта Ла Канонха. Инцидент случился на предприятии IQOXE ("Химическая промышленность окиси этилена"). Местонахождение еще двух человек остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что в США произошел взрыв на авиазаводе, а также под Винницей мужчина с гранатой подорвал товарищей.