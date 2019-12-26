Под Винницей мужчина с гранатой подорвал товарищей [ Редактировать ]
В Винницкой области в селе Садки произошел взрыв. Известно, что мужчина гранатой подорвал двух человек. Пострадавших госпитализировали. Один из них умер во время оказания медицинской помощи. Об этом сообщает полиция области.
По предварительным данным, 28-летний мужчина пригласил к себе в гости друзей. Во время застолья неоднократно возникали словесные конфликты, а когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать.
"Двое мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Этого им сделать не удалось - боеприпас взорвался. Травмировались 25 и 28-летние местные жители. Во время оказания медицинской помощи в реанимации младший из них скончался", - говорится в сообщении.
Впоследствии выяснилось, что в помощи нуждался и нарушитель. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство) и части 1 статьи 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома обнаружили гранату.
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