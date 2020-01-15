В мусорном баке мужчина обнаружил тело младенца [ Редактировать ]
Фото: static.zakon.kz
В Киеве, на улице Героев Севастополя в мусорном контейнере обнаружили труп младенца. Об этом сообщает "Информатор".
Мужчина перебирал в баке бутылки. Среди мусора он обнаружил пакет, в котором лежало тело ребенка.
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Ребенок не подавал признаков жизни. Когда прибыли врачи, его спасти не удалось. Полицейские работают на месте преступления.
Ранее сообщалось о том, что под Ривне младенец умер от коклюша.
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