В Киеве, на улице Героев Севастополя в мусорном контейнере обнаружили труп младенца. Об этом сообщает "Информатор".

Мужчина перебирал в баке бутылки. Среди мусора он обнаружил пакет, в котором лежало тело ребенка.

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Ребенок не подавал признаков жизни. Когда прибыли врачи, его спасти не удалось. Полицейские работают на месте преступления.

Ранее сообщалось о том, что под Ривне младенец умер от коклюша.