Об'єднує любов до подорожей і читання. Так кажуть про новий Палац Літератури у Лімі. Його відкрили у будівлі колишнього залізничного вокзалу. Активісти запропонували перетворити архітектурну пам'ятку на культурний об'єкт.

Тепер тут розташовуються бібліотека, музей та архів. Книгозбірню охоче відвідують і місцеві, і туристи. А керівництво запрошує на нові експозиції і радіє, що у їхніх стінах відвідувачі забувають про ґаджети і повертаються до магії художнього слова.

"Думаю, це суперечливе питання. Однак не вірю, що соцмережі віддалять нас від друкованого слова. Так, зміняться форми оповіді, а з ними і жанри літературних творів. Якісь використовуватимуться рідше. Їм на зміну прийдуть нові", - говорить Мілагрос Салдаріага, директорка Палацу перуанської літератури.