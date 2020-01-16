В четверг, 16 января, на заседании Госдума России согласилась с назначением Михаила Мишустина главой правительства России. Давайте разберемся, что известно о государственном деятеле.

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года в Москве. Он - государственный советник России I класса. Также Михаил является доктором экономических наук.

Михаил Мишустин женат, у него есть три сына. В свободное время Мишустин увлекается спортом, играет в хоккей. Также он возглавляет любительскую хоккейную команду России - "Sportima".

Государственная служба:

В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации.

за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. За время на посту он запомнился тем, что предложил внедрение внедрение электронной цифровой подписи и идентификационного номера налогоплательщика. Также он занимался организацией работы по принципу "одного окна" и других технологических новшеств.

тем, что предложил внедрение внедрение электронной цифровой подписи и идентификационного номера налогоплательщика. Также он занимался организацией работы по принципу "одного окна" и других технологических новшеств. В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости .

. В декабре 2006 года политик получил должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и снова занялся бизнесом - на этот раз инвестициями.

с государственной службы и снова занялся бизнесом - на этот раз инвестициями. В феврале 2009 года в ошел в кадровый резерв президента России.

В апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. Данную должность он занимал по 15 января 2020 года

Данную должность он занимал по 15 января 2020 года В январе 2020 года назначен премьер-министром России.

Напомним, 15 января, появилась информация о том, что Кабинет министров России полным составом уходит в отставку. Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства главе с Дмитрием Медведевым.

После этого мы писали о том, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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