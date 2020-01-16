Мишустин стал премьер-министром России: что о нем известно [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, на заседании Госдума России согласилась с назначением Михаила Мишустина главой правительства России. Давайте разберемся, что известно о государственном деятеле.
Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года в Москве. Он - государственный советник России I класса. Также Михаил является доктором экономических наук.
Михаил Мишустин женат, у него есть три сына. В свободное время Мишустин увлекается спортом, играет в хоккей. Также он возглавляет любительскую хоккейную команду России - "Sportima".
Государственная служба:
- В 1998 году поступил на государственную службу в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации.
- За время на посту он запомнился тем, что предложил внедрение внедрение электронной цифровой подписи и идентификационного номера налогоплательщика. Также он занимался организацией работы по принципу "одного окна" и других технологических новшеств.
- В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.
- В декабре 2006 года политик получил должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
- В 2008 году ушел по собственному желанию с государственной службы и снова занялся бизнесом - на этот раз инвестициями.
- В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России.
- В апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы. Данную должность он занимал по 15 января 2020 года
- В январе 2020 года назначен премьер-министром России.
Напомним, 15 января, появилась информация о том, что Кабинет министров России полным составом уходит в отставку. Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства главе с Дмитрием Медведевым.
После этого мы писали о том, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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