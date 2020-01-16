В четверг, 16 января, на заседании Госдума России согласилась с назначением Михаила Мишустина главой правительства России. Об этом сообщает Mash.

Сразу после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал Мишустину:

Рекорд поддержки вы не побили.

Спустя час после голосования президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Текст указа опубликован на сайте Кремля, он вступает в силу со дня его подписания.

В свою очередь Мишустин вышел к прессе. В ходе своей речи он высказал свою благодарность президенту и отметил, что признателен за доверие. После чего он ушел, практически не отвечая на вопросы журналистов.

На вопрос о том, когда он будет готов представить список министров, он сказал, что в ближайшее время планирует это сделать.

Напомним, 15 января, появилась информация о том, что Кабинет министров России полным составом уходит в отставку. Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства главе с Дмитрием Медведевым.

После этого мы писали о том, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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