Назначение премьер-министра России: Путин подписал указ [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, на заседании Госдума России согласилась с назначением Михаила Мишустина главой правительства России. Об этом сообщает Mash.
Сразу после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал Мишустину:
Рекорд поддержки вы не побили.
Спустя час после голосования президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Текст указа опубликован на сайте Кремля, он вступает в силу со дня его подписания.
В свою очередь Мишустин вышел к прессе. В ходе своей речи он высказал свою благодарность президенту и отметил, что признателен за доверие. После чего он ушел, практически не отвечая на вопросы журналистов.
На вопрос о том, когда он будет готов представить список министров, он сказал, что в ближайшее время планирует это сделать.
Напомним, 15 января, появилась информация о том, что Кабинет министров России полным составом уходит в отставку. Позже президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства главе с Дмитрием Медведевым.
После этого мы писали о том, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
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