Запуск метро на Виноградарь откладывается [ Редактировать ]
В Киеве продлили сроки окончания строительства ветки метро на год. Об этом сообщает глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой", выступающего генподрядчиком проекта, Олег Токарев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", - сообщил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин.
Он рассказал, что строительные работы ведутся не в полном объеме и не с теми темпами, который были указаны в начале строительства. Они катастрофически отстают от графика.
"С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, началось систематическое невыполнение графика. Мы были отстранены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме", - добавил Шатайкин.
Работы должны были продлится до 2021 года.
Ранее мы писали о том, что в Киеве на станции метро появился символ 2020 года.
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