Известная украинская артистка Слава Каминская - солистка группы "НеАнгелы", которая совсем недавно развелась с супругом, взбудоражила пользователей сети смешным видео с отдыха на берегу океана. Соответствующую публикацию солистка "НеАнгелов" сделала в Instagram.

"Вопрос.. кто-то же это снимал.. кто?", - подписала пост Слава Каминская.

На видео звезда прыгает вокруг пары целющихся людей. Среди которых парень, которого еще сегодня принимали за нового возлюбленного знаменитости.

Данная публикация мгновенно вызвала бурю комментариев у поклонников знаменитости: "Какие же красивые" ,"Снимал бабайка", "Сначало показалось Винник","Кажется, вы только что напрочь разрушили предположение о том, что он ваш любовник", "Вишняков фотографировал", "Вы такая взрослая, а ведете себя, как девочка", "Смешная такая, юморная", "Ваши посты вызывают только смех".

Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.