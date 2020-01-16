Известная певица Слава Каминская порадовала поклонников очередным фото в популярной социальной сети.

"Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но всё в моей жизни всегда происходит вовремя . Новые знакомства , неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций - перезагрузка ! 2020 - Это мой год , год крысы и я невероятно рада , что начался он именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире", - подписала фото певица.

Данная публикация вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Очень красиво. Вы такая очаровательная. Всех благ Вам", "Шикарная" ,"Секс-леди" ,"Прошлый год подложил реальную Свинью. Быть добру 2020 Слава Вы роскошная девушка, красавица и умница", "Фигура огонь".

Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.