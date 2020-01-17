Участь переселенців у голосуванні: Україна назвала умови виборів на Донбасі [ Редактировать ]
Повернення переселенців на Донбас та їхня участь у голосуванні - такі нові умови для виборів на Сході висунула Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи.
Зустріч провели напередодні в Мінську. Київ наголосив: волевиявлення може бути тільки за умови повернення державного рубежу під контроль України або міжнародних спостерігачів.
І запропонував створити робочу підгрупу з питань кордону. А також закликав моніторингову місію ОБСЄ до повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.
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