Волевиявлення може бути тільки за умови повернення державного рубежу під контроль України, вважають у Києві

Повернення переселенців на Донбас та їхня участь у голосуванні - такі нові умови для виборів на Сході висунула Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Зустріч провели напередодні в Мінську. Київ наголосив: волевиявлення може бути тільки за умови повернення державного рубежу під контроль України або міжнародних спостерігачів.

І запропонував створити робочу підгрупу з питань кордону. А також закликав моніторингову місію ОБСЄ до повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.