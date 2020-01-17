Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в здание Верховной Рады Украины. Там 17 января проходит заседание парламентариев. С трибуны глава Кабинета министров Украины заявил, что правительство продолжает работать в штатном режиме, несмотря на отставку премьер-министра. Трансляцию выступления вел телеканал "Рада".

Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решения, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это - политическое решение, которое мы ожидаем от нашей политической силы, - сказал глава Кабинета министров Украины.

Напомним, я премьер-министр Украины Алексей Гончарук с утра 17 января заявил о том, что намерен подать в отставку. Глава Кабмина отчитался о проделанной работе ведомства за время своего руководства им. Отметим, что Гончарук руководил Кабмином четыре месяца.

Позже глава фракции " Слуга народа "Давид Арахамия выступил с заявлением и назвал условия для поддержания отставки Алексея Гончарука. А именно, депутат заявил о том, что его партия поддержит увольнение премьер-министра только в случае если егопример президент Украины Владимир Зеленский.