За кілька днів майстриня встигла пошити майже сотню таких мішечків

Допомогти постраждалим від пожеж австралійським тваринам узялися небайдужі харків'яни. Місцева майстриня шиє маленькі мішечки для звірів, які лишилися без домівок і надсилає в Австралію. Докладніше про цю ініціативу - Світлана Шекера.

Харків'янка Юлія Іваненко за фахом економіст. А за покликом душі майстриня. Захоплюється валянням і ткацтвом. Коли в Австралії сталися масштабні пожежі, натрапила на інтернет-спільноту, де всіх небайдужих просили про допомогу.

"Я зашла в группу, и там действительно со всего мира люди помогают. Мне это по силам, это не что-то такое сложное. Понимаете, у меня есть материалы, у меня есть время. Есть желание, почему бы не помочь", - говорить Юлія Іваненко, майстриня.

Жінка сіла за швацьку машинку і взялася шити мішечки для постраждалих тварин, за розмірами, які вказали австралійські зоологи.

"Вот у меня большенький, внешний у меня уже готов, сейчас будем делать внутренний, и соберем".

Такі мішечки замінять тваринкам домівку чи навіть маму.

"Им нужно, чтобы было удобно, комфортно, мягенько. Эти животные они многие раненые, они испуганы очень сильно, их изъяли из их привычной среды обитания. Т.е. они пережили большой большой стресс, и большинство животных в Австралии они сумчатые, они привыкли находиться где-то в сумочке", - говорить Юлія Іваненко, майстриня.

Ці мішечки, каже Юлія, підійдуть для сумчастих летяг, кус-кусів, опосумів та бандикутів. Ветеринари кажуть - вони конче необхідні тваринам і птахам у реабілітаційних центрах.

"Вот шьют гнезда из натуральной ткани, под разные виды птиц. Их эти дальше гнезда расставляют в природе, для того, чтобы птица могла более быстро, скажем так, найти гнездовое себе место и соответственно начать вывод потомства. Для того, чтобы восстановить численность того или иного вида как можно быстрее", - говорить Антон Орленко, лікар-ветеринар.

За кілька днів майстриня встигла пошити майже сотню таких мішечків. Із натуральними тканинами для майбутніх виробів - допомагають навіть незнайомі люди.

"Вчера девочка позвонила - вот эту вот ткань, тоже фланелька 100%, шикарная. Она позвонила, я хочу помочь, какая нужна ткань. Я говорю ну хлопок. Вечером она приехала, мне привезла эту ткань".

Днями Юлія вже надіслала першу посилку з допомогою. До Австралії вона надійде за місяць.