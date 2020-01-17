На понедельник, 20 января, Национальный банк Украины (НБУ) ослабил гривну на 16 копеек, до 24,25 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

- 100 долларов США - 24,2527 гривны (+0,1604);

- 100 евро - 26,9363 гривны (+0,036).

17 января урс доллара на межбанке в продаже вырос на 13 копеек до 24,32 гривен за доллар, курс в покупке до 24,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,97 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что в Нацбанке назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.

Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.

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