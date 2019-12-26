В Нью-Йорке грабители напали на мужчин и отобрали один доллар (23,60 гривен). Об этом сообщает сайт Fox News.

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60-летний и 29-летний мужчины шли по улице, когда к ним подошли грабители и потребовали деньги. Они избили мужчин и отобрали один доллар - больше денег у американцев не оказалось.

Грабителей объявили в розыск.