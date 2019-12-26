Грабители напали на мужчин из-за одного доллара [ Редактировать ]
В Нью-Йорке грабители напали на мужчин и отобрали один доллар (23,60 гривен). Об этом сообщает сайт Fox News.
60-летний и 29-летний мужчины шли по улице, когда к ним подошли грабители и потребовали деньги. Они избили мужчин и отобрали один доллар - больше денег у американцев не оказалось.
Грабителей объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что мужчина расстрелял людей и покончил с собой, а также на глазах у всей семьи убили мэра.
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