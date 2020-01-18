В Токио (Япония) при нападении в ресторане, расположенном в столичном районе Синдзюку, пострадали три человека. Об этом сообщает NHK.

По предварительной информации, четыре человека, изображающие из себя клиентов ресторана, подняли шум, после чего ранили ножом трех сотрудников заведения. Один из пострадавших получил серьезное ранение, однако его жизни ничего не угрожает.

Известно также, что нападавшие скрылись, полиция расследует уголовное дело по факту покушения на убийство.

Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.

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