В Святошинском районе Киева случилось происшествие. Так, в парке убили мужчину. Полицейским удалось задержать подозреваемого. Подозреваемым оказался 24-летний уроженец Умани, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. Правоохранители разыскали его и задержали. Об этом сообщила пресс-служба полиции города в Facebook.

По предварительной информации, парень вместе с товарищем в парке увидел пьяного мужчину, который лежал на земле. Они решили его поднять и положить на скамейку. Тогда к ним подбежал неизвестный и начал душить уроженца Умани, который, со своей стороны, достав нож, ударил им в живот оппонента.

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Раненый мужчина убежал. Далее молодого человека, который лежал на земле, подозреваемый и его товарищ избили и сняли с него куртку, цепочку, кроссовки. После этого мужчины с вещами потерпевшего пошли домой, а прохожие обнаружили тело другого незнакомца с ножевым ранением живота.

Начато уголовные производства по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Будет решаться вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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