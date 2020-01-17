В парикмахерской открыли стрельбу [ Редактировать ]
В Чикаго (США) произошла стрельба в барбершопе. В результате жуткого происшествия пострадали пять человек, из них трое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-службу полиции города в Twitter.
По предварительной информации, двое напавших зашли в барбершоп, огляделись и вышли, после чего выстрелили в посетителей парикмахерской через уличную витрину.
Так, правоохранители уточняют, что среди раненых трое подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а также двое взрослых в возрасте 30 и 40 лет. Также отмечается, что всех пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в Николаеве произошла стрельба с жертвами, а также в Светловодске неизвестные расстреляли мужа с женой.
Напомним, в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а еще под Днепром банда обстреляла автомобили.
Добавим, ранее Podrobnosti.ua писали о том, что в США открыли стрельбу по музыкантам, а также в Киеве на "Лыбедской" прогремела стрельба.
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