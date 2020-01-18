В воскресенье, 19 января, в связи с запланированными мероприятиями по чествованию украинских граждан, погибших в результате авиакастрофе в Иране, на отдельных участках Бориспольского шоссе и международного аэропорту "Борисполь" возможны временные ограничения дорожного движения. Об этом предупреждает Управление государственной охраны в Facebook.

"В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752" Тегеран-Киев "возможные временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь", - говорится в сообщении.

УГО обращается к водителям и посетителей международного аэропорта "Борисполь" с просьбой учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.