Авиакатастрофа в Иране: в Борисполе ограничат движение из-за возвращения тел погибших [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 января, в связи с запланированными мероприятиями по чествованию украинских граждан, погибших в результате авиакастрофе в Иране, на отдельных участках Бориспольского шоссе и международного аэропорту "Борисполь" возможны временные ограничения дорожного движения. Об этом предупреждает Управление государственной охраны в Facebook.
"В воскресенье, 19 января, в связи с траурными мероприятиями по чествованию погибших граждан Украины в авиакатастрофе рейса PS 752" Тегеран-Киев "возможные временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь", - говорится в сообщении.
УГО обращается к водителям и посетителей международного аэропорта "Борисполь" с просьбой учесть информацию о возможных ограничениях дорожного движения.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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