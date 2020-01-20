У Китаї спалахнула епідемія невідомої хвороби [ Редактировать ]
Загадковий вірус. У Китаї вже 62 людини захворіли на невідому форму пневмонії. Двоє з них - у критичному стані в лікарні.
Спалах зафіксували в місті Ухань ще на початку місяця. Відтоді кількість випадків зараження зростає. Відомо, що збудник інфекції - коронавірус, який вражає легені.
Китайські науковці ще не з'ясували, як передається хвороба. Не відкидають, що і повітряно-крапельним шляхом. Нині медики намагаються не допустити поширення вірусу всією країною. У деяких містах на вокзалах і автостанціях встановили інфрачервоні термометри - щоб вчасно виявляти людей з лихоманкою.
"Наразі, симптоми в більшості пацієнтів не викликають особливого занепокоєння. Серед людей, які з ними контактували, випадків зараження не виявлено. На нашу думку, у разі застосування належних заходів ми можемо запобігти епідемії та контролювати поширення вірусу", - зазначає Лі Ган, директор Центру контролю й запобігання пандеміям.
по теме
У Китаї від невідомої раніше хвороби помер перший пацієнт
У китайському місті Ухань після спалаху невідомої раніше хвороби помер перший пацієнт - 61-річний чоловік. Ще семеро у критичному стані
Вспышка вируса в Китае: погибли несколько человек
В китайском городе Ухань уже третий человек скончался от нового вируса
Вспышка вируса в Китае: число заболевших стремительно растет
В Китае зафиксировали 62 случая заболевания
У спальному районі Києва горіла багатоповерхівка
Полум'я охопило третій і четвертий поверхи - мешканців будинку довелося евакуювати
Семеро туристів зникли безвісти у Гімалаях
Туристи на зв'язок не виходять від минулої п'ятниці - через сильні снігопади і дощ у горах зійшла лавина