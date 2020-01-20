Загадковий вірус. У Китаї вже 62 людини захворіли на невідому форму пневмонії. Двоє з них - у критичному стані в лікарні.

Спалах зафіксували в місті Ухань ще на початку місяця. Відтоді кількість випадків зараження зростає. Відомо, що збудник інфекції - коронавірус, який вражає легені.

Китайські науковці ще не з'ясували, як передається хвороба. Не відкидають, що і повітряно-крапельним шляхом. Нині медики намагаються не допустити поширення вірусу всією країною. У деяких містах на вокзалах і автостанціях встановили інфрачервоні термометри - щоб вчасно виявляти людей з лихоманкою.

"Наразі, симптоми в більшості пацієнтів не викликають особливого занепокоєння. Серед людей, які з ними контактували, випадків зараження не виявлено. На нашу думку, у разі застосування належних заходів ми можемо запобігти епідемії та контролювати поширення вірусу", - зазначає Лі Ган, директор Центру контролю й запобігання пандеміям.