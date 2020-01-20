Адвокат экс-президента "Укбуда" Максима Микитася утверждает, что поездка за границу была согласована с правоохранителями. Национальное антикоррупционное бюро Украины не комментирует ситуацию. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко "Лига.нет"



В Госпогранслужбе подтвердили, что экс-президента строительной компании "Укрбуд", подозреваемого в схеме с квартирами для Национальной гвардии на 81,6 млн грн, Максима Микитася, сняли с рейса в аэропорту Борисполь при попытке выехать из Украины.



"Могу подтвердить, что ситуация с данным гражданином (Микитасем, - ред.) имела место в аэропорту Борисполь, когда он пытался вылететь из Украины. Но обстоятельства, как это происходило, сообщить не могу, поскольку это касается других правоохранительных органов", - отметил Демченко.

Адвокат Микитася Александр Лысак уточнил, что его подзащитный собирался лететь в Великобританию.



"Причину (снятия с рейса, - ред.) не могу объяснить, я увижу когда документальный ответ на свой запрос, тогда смогу сказать. Официальные документы от НАБУ и антикоррупционной прокуратуры на выезд полностью есть", - сказал адвокат.



По его словам, Микитасю разрешение дали с 20 по 24 января.

"25 (января, - ред.) он должен был сдать паспорта и надеть электронный браслет", - отметил Лысак.



В НАБУ не стали комментировать факт снятия Микитася с рейса самолета.

Раньше сообщалось о том, что пограничники сняли с самолета бывшего президента корпорации "Укрбуд", депутата 8 созыва Максима Микитася при попытке покинуть Украину.