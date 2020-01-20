В понедельник, 20 января, в Офисе Генерального прокурора зарегистрировали 14 уголовных производств по свидетельствам освобожденных пленных. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Освобожденные пленники рассказали о пытках, жестоком обращении с гражданским населением, применении физического насилия со стороны боевиков.

Прокуроры Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств относительно нарушения законов и обычаев войны (части 1 статьи 438 УК Украины).

Напомним, еще 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Позже, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными. А уже 29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке к обмену.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Уже 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.