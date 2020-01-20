Обмен пленными: по свидетельствам освобожденных открыли уголовные дела [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, в Офисе Генерального прокурора зарегистрировали 14 уголовных производств по свидетельствам освобожденных пленных. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
Освобожденные пленники рассказали о пытках, жестоком обращении с гражданским населением, применении физического насилия со стороны боевиков.
Прокуроры Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств относительно нарушения законов и обычаев войны (части 1 статьи 438 УК Украины).
Напомним, еще 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Позже, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными. А уже 29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке к обмену.
4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Уже 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
по теме
Обмен пленными: названы имена 44 человек
Во вторник, 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей
Одесский прокурор "крышует" незаконную выдачу разрешений на травматы - СМИ
В Одессе назревает скандал с выдачей разрешительных документов на оружие
Обмен пленными: в каком состоянии находятся освобожденные
В военном госпитале рассказали о состоянии здоровья пленных, которых освободили
Форум в Давосе: какие "сюпризы" готовят организаторы
С 21 по 24 января в Швейцарии, в Давосе, пройдет всемирный экономический форум
Зеленский назвал условие отставки
В понедельник, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором он подаст в отставку